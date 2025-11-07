Спортсменка из Серпухова выиграла чемпионат и первенство мира по универсальному бою

Воспитанница «Академии ММА» стала победителем чемпионата и первенства мира по универсальному бою в Стамбуле. Престижное соревнование в Турции собрало лучших бойцов из 25 стран.

Мальвина Караваева из Серпухова достойно представила Россию на международной арене и заняла первое место. На пути к золоту Мальвине пришлось сразиться с сильнейшими соперницами, каждая из которых претендовала на пьедестал.

Под руководством сильного тренерского состава — Анатолия Дагаева и Максима Гузовского — спортсменка продемонстрировала высокий уровень подготовки и боевого мастерства. Ее золотая медаль — это результат упорных тренировок, железной воли, и безупречной работы команды.

Чемпионат и первенство мира — масштабное событие в мире спорта, и победа на нем — значимое достижение как для самой спортсменки, так и для ее наставников и Серпухова.

«Поздравляю Мальвину и тренеров с победой. Новых свершений на спортивном пути», — сообщил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.