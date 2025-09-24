Спортсменка из Серпухова выиграла «бронзу» на турнире «Гонка четырех»

В ходе борьбы с опытными атлетами со всей страны ей удалось завоевать третье место на пьедестале.

«Умение быстро ориентироваться в меняющихся условиях, а также принимать правильные решения в критических ситуациях сыграло ключевую роль в ее успехе. Победа на всероссийском уровне свидетельствует о высоком уровне развития спортивного туризма в регионе и подчеркивает значимость таких мероприятий для воспитания новых талантов», — сообщили организаторы турнира.

По словам тренера спортсменки, это достижение Александры Кохнюк вдохновляет многих молодых спортсменов и подтверждает, что целеустремленность и упорный труд могут привести к высоким результатам.