Спортсменка из Серпухова выиграла бронзу на первенстве мира по метанию ножа

С 6 по 11 ноября в Улан-Баторе прошли чемпионат и первенство мира по спортивному метанию ножа. Ученица Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Александра Колесникова в Серпухове выиграла на соревнованиях бронзовую медаль.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области уточнили, что в чемпионате и первенстве приняли участие 130 спортсменов из восьми стран мира в возрасте от 18 лет.

Они соревновались на дистанциях от трех до девяти, а также в нескольких дисциплинах: дальний бросок, безоборотное и скоростное метание.

На первенстве мастерство продемонстрировали юноши и девушки в возрасте 10 до 17 лет, которые состязались на дистанциях от трех до семи метров в разных возрастных группах.

Александра Колесникова заняла третье место в метании ножа на расстояние три метра. В этой категории за призы сражались 40 участников.

Сборная России в рамках чемпионата выиграла 20 медалей, а на первенстве мира — 42.