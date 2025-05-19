Спортсменка из Серпухова получила серебряную медаль на соревнованиях по пляжному самбо

По словам тренера Сергея Вольховского, выступая в конкурентной весовой категории до 50 килограммов, спортсменка показала высокий уровень подготовки, демонстрируя техничность и тактическое мышление на протяжении всех поединков. Ее уверенные броски и защита позволили ей дойти до финала и завоевать серебро чемпионата.

«Этот успех не только принес Наталии заслуженную награду, но и открыл ей дорогу на чемпионат Центрального федерального округа. Теперь она будет представлять Московскую область на этих соревнованиях, где ей предстоит столкнуться с еще более сильными соперниками. Этот шанс — результат многолетних тренировок и полной самоотдачи», — сообщили в спортивной школе.