Спортсменка из Сергиева Посада выиграла серебро на всероссийском турнире по боксу

Соревнования по боксу «Юность России» прошли в Одинцовском округе. Серебряную медаль на турнире выиграла студентка Сергиево-Посадского колледжа Софья Зайцева.
Спортсменка успешно прошла все этапы соревнований, продемонстрировав профессиональную подготовку и высокий уровень мастерства.
«Софья Зайцева — пример для подражания, вдохновляющий своим трудолюбием, целеустремленностью и верой в себя. Желаем Софье дальнейших успехов в спортивной карьере, новых ярких побед и достижения самых высоких целей!», — прокомментировали победу спортсменки в Сергиево-Посадском колледже.
На турнире выступили свыше 260 сильнейших боксеров России.
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