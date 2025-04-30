Спортсменка из Сергиева Посада выиграла серебро на всероссийском турнире по боксу

Соревнования по боксу «Юность России» прошли в Одинцовском округе. Серебряную медаль на турнире выиграла студентка Сергиево-Посадского колледжа Софья Зайцева.

Спортсменка успешно прошла все этапы соревнований, продемонстрировав профессиональную подготовку и высокий уровень мастерства.

«Софья Зайцева — пример для подражания, вдохновляющий своим трудолюбием, целеустремленностью и верой в себя. Желаем Софье дальнейших успехов в спортивной карьере, новых ярких побед и достижения самых высоких целей!», — прокомментировали победу спортсменки в Сергиево-Посадском колледже.

На турнире выступили свыше 260 сильнейших боксеров России.