Спортсменка из Серебряных Прудов завоевала «бронзу» на соревнованиях по самбо

В Можайской специализированной спортивной школе по самбо и дзюдо состоялось Первенство Московской области по самбо среди юношей и девушек 14–16 лет. Соревнования стали важным этапом в спортивном календаре региона, собрав 308 молодых самбистов 2010–2012 годов рождения.

Турнир объединил представителей 27 округов Московской области.

«В течение всего дня на коврах царила атмосфера напряженной, но честной борьбы. Каждый поединок был наполнен азартом, ведь на кону стояли не только медали, но и право представлять Московскую область на Первенстве Центрального федерального округа», — сообщили организаторы.

Ландыс Зарина из Серебряно-Прудской школы завоевала бронзовую медаль. По итогам областного первенства все призеры получили путевки на следующий уровень соревнований — Первенство Центрального федерального округа.