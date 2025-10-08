Спортсменка из Серебряных Прудов выиграла на Первенстве по самбо

Воспитанники спортивной школы «Юность» из Серебряных Прудов выступили на Первенстве Московской области по самбо. В турнире, собравшем около ста спортсменов со всего Подмосковья, приняли участие 17 борцов из Серебряно-Прудского округа, борясь за медали, звание чемпиона и возможность представлять регион на всероссийских соревнованиях.

Несмотря на сильную конкуренцию, серебряно-прудские спортсмены показали высокие результаты, подтвердив уровень подготовки в спортивной школе «Юность». Кульминацией турнира стала победа Александры Шлямовой, воспитанницы тренера Дмитрия Зайцева.

«В поединках Александра продемонстрировала безупречную технику и тактическое мышление, одержав уверенную победу в своей весовой категории. Ее золотая медаль стала заслуженной наградой за упорные тренировки и целеустремленность. Не менее достойные результаты показали и другие участники команды», — сообщили организаторы соревнований.

Дарья Иванова, подопечная тренера Сергея Щиголева, завоевала бронзовую медаль. Валерия Верлова, Анастасия Боброва и Никита Головин также вошли в число сильнейших, заняв пятые-шестые места. Степан Долгов завершил выступление на седьмом-восьмом месте.