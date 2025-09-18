Спортсменка из Серебряных Прудов приняла участие в соревнованиях по плаванию

Четвертый этап соревнований Ruza-Cup «Рузский спринт» завершился в Подмосковье. По словам организаторов, областные соревнования, ежегодно привлекающие все больше талантливых спортсменов, стали настоящим испытанием на прочность для юных пловцов со всего региона.

Ruza-Cup, входящий в единую систему отбора спортсменов и занимающий важное место в официальном рейтинге Всероссийской федерации плавания, собрал сильнейших пловцов Московской области.

«Каждый из участников стремился показать свой лучший результат, пробиться в число лидеров и заявить о себе. Команда спортивной школы „Юность“ из Серебряных Прудов, под руководством тренера-преподавателя Сергея Ерохина, не осталась в стороне и продемонстрировала достойный уровень подготовки и волю к победе», — сообщили организаторы соревнований.

Анастасия Глебова завоевала бронзовую медаль в заплыве на 50 метров баттерфляем. Ее результат — 32,11 секунды.