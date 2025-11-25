Спортсменка из Серебряных Прудов победила на турнире по плаванию

Турнир, прошедший в бассейне Дворца спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира», собрал юных спортсменов из нескольких округов Московской области. Дети 2013–2018 годов рождения соревновались на дистанциях 50 метров баттерфляй и 50 метров брасс.

Алена Савинкина из Серебряных Прудов сумела завоевать сразу две золотые медали. На старты в Каширу съехались юные пловцы из самых разных уголков Подмосковья: Ступино, Егорьевска, Зарайска, Озер и Серебряных Прудов.

«Весь день в бассейне царила атмосфера настоящего спортивного праздника. Особое внимание привлекло выступление Алены Савинкиной 2018 года рождения. Первоклассница, занимающаяся в Серебряно-Прудской спортивной школе „Юность“, показала уверенное и техничное плавание как на брассе, так и на баттерфляе — двух стилях, требующих особой координации и физической подготовки», — сообщили во Дворце спорта.

В обоих заплывах Алена пришла к финишу первой, оставив соперниц позади и завоевав две золотые медали. Победителей и призеров соревнований наградили медалями и почетными грамотами.