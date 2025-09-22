Спортсменка из Рузы Екатерина Шибекина стала чемпионкой России по лыжным гонкам

Чемпионат России по лыжным гонкам (лыжероллеры) проходит в деревне Коновская в Архангельской области с 20 по 23 сентября. Спортсменка из Рузы Екатерина Шибекина стала победительницей соревнований.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что представительница Подмосковья продемонстрировала лучший результат в гонке свободным стилем на дистанции 10 километров среди женщин.

Серебро досталось Алине Пеклецовой из Вологодской области, а бронза — Наталье Терентьевой из Татарстана.

Соревнования в центре лыжного спорта «Малиновка» проходят в рамках государственной программы «Спорт России». В программе заявлены спринты, кроссы, гонки с раздельным стартом и масс-старты.