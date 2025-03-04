Спортсменка из Реутова стала призером благотворительного забега

Соревнования «Добрая лыжня» проходили второй год подряд и были организованы в поддержку фонда «Дети наши», который помогает сиротам. В забеге участвовала и 17-кратная чемпионка международных лыжных марафонов Людмила Колобанова из Реутова.

Спортсмены соревновались на дистанциях два, пять и 10 километров, которые можно было преодолеть как классикой, так и коньковым ходом. Для детей старты прошли на дистанциях 600 и 1200 метров.

Людмила Колобанова оказалась самой возрастной участницей забега. Спортсменка заняла второе место среди женщин старше 60 лет.

«Это не просто соревнования на спортивный результат, а возможность внести личный вклад в доброе дело. Я всегда стараюсь участвовать в благотворительных стартах. Считаю, что это мой долг как спортсменки», — отметила Людмила Колобанова.

Благодаря забегу «Добрая лыжня» было собрано более 3,5 миллионов рублей на нужны фонда.

Теперь чемпионка из Реутова планирует поучаствовать в благотворительных соревнованиях «Самое время жить» в поддержку Фонда борьбы с лейкемией, которые пройдут 16 марта в Одинцове.