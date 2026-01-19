Спортсменка из Раменского выиграла первенство по скалолазанию

Диана продемонстрировала лучший результат в дисциплине «трудность». Победа на таком уровне позволила юной спортсменке не только подняться на высшую ступень пьедестала, но и выполнить норматив кандидата в мастера спорта. По данным пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области, этот успех стал результатом системной подготовки в составе сборной региона. Всего честь Раменского в составе областной сборной защищали девять атлетов.

Александра Логачева принесла в копилку сразу две бронзовые награды, отличившись в дисциплинах «трудность» и «боулдеринг», Ирина Терентьева и Марк Вальтер заняли пятые места в дисциплине «трудность», Анна Кузнецова и Кира Комиссарова преодолели квалификацию и вошли в число финалистов в «боулдеринге».