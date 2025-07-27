Спортсменка из Раменского победила на областном чемпионате по легкой атлетике

На базе спорткомплекса «Метеор» в городе Жуковский прошел чемпионат Московской области по легкой атлетике, объединивший более 300 сильнейших участников из 25 городов и муниципальных образований Подмосковья. Одним из ярких моментов турнира стал триумф воспитанницы Спортивной школы «Сатурн» Татьяны Юсовой из Раменского.

Татьяна показала впечатляющий результат, выполнив прыжок в длину на 6,16 метров. Тренер спортсменки Сергей Костенко отметил, что ее победа — это не только личное достижение, но и результат командной работы наставников и всего коллектива спортшколы.

Чемпионат Московской области по легкой атлетике стал площадкой для демонстрации спортивного мастерства, а также важным этапом в подготовке участников к более серьезным соревнованиям. Победа Татьяны Юсовой вдохновила многих молодых атлетов и подтвердила важность поддержки молодежного спорта в Подмосковье.

Школа «Сатурн» продолжает развивать талантливых ребят и готовит их к новым вызовам, укрепляя свои позиции как один из ведущих спортивных центров региона.