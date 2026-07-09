Спортсменка из Раменского округа приняла участие в марафоне в ЮАР

Ультрамарафон прошел в июне этого года в Южно-Африканской Республике. Он собрал несколько тысяч бегунов со всего мира.

Путь участников проходил между городами Дурбан и Питермарицбург. Маршрут включал набор высоты около 1800 метров. Самыми тяжелыми оказались затяжные спуски. Они давали сильную нагрузку на мышцы, и даже опытным атлетам приходилось переходить на шаг.

Одной из участниц была спортсменка из Раменского Ирина Шевченко. Она стала второй среди россиянок и 14-й среди всех участниц. Ее результат составил чуть более шести часов. Это был не первый забег Ирины в Африке.

Спортсменка рассказала, зачем снова приняла участие в этом марафоне. По ее словам дорога в ЮАР занимала несколько суток с пересадками, а участие требовало серьезных расходов на перелет, проживание и питание. Также легкоатлетка отметила высокий уровень преступности в стране. Несмотря на это, главным для нее были эмоции: особую атмосферу создали тысячи зрителей. Они поддерживали бегунов на протяжении всей дистанции. Ирина поведала и о местных традициях, жители исполнили гимн и народную песню «Шошолоза», что переводится как «Иди вперед».

«Само преодоление такой дистанции уже победа над собой, на соревнованиях я поняла, что человеческие возможности безграничны», — отметила Ирина Шевченко.