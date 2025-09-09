Спортсменка из Пушкино выиграла первенство по дзюдо

Ивантеевская дзюдоистка Ксения Круглова выступила на первенстве Центрального федерального округа по дзюдо, проходившем в Брянске, и завоевала звание чемпионки в своей весовой категории. Соревнования собрали порядка 600 юных спортсменов, юношей и девушек до 18 лет, из 17 областей и регионов ЦФО.

Представительницы ивантеевской спортивной школы продемонстрировали высокий уровень подготовки, оставив позади соперниц. Ксения Круглова одержала победу в каждом поединке, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета и завоевав золотую медаль. Эта победа позволила Ксении выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Еще одна воспитанница ивантеевской школы дзюдо Алена Доланча завоевала бронзовую медаль.

По словам тренеров ивантеевской спортивной школы, успешное выступление Ксении Кругловой и Алены Доланча открывает им дорогу на первенство России по дзюдо, которое пройдет в Тюмени с 22 по 26 октября.