Спортсменка из Пушкино выиграла «бронзу» на соревнованиях по дзюдо

Московский центр спорта и образования «Самбо-70» стал ареной поединков: здесь прошло первенство Москвы по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Турнир собрал внушительный состав участников — более 400 атлетов из 30 спортивных школ столицы и Подмосковья боролись за медали в 18 весовых категориях.

Честь подмосковной Ивантеевки защищали воспитанники спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка». Под руководством тренерского тандема — Владимира Новичкова и Михаила Кобелянского — спортсмены продемонстрировали высокий уровень технической и волевой подготовки.

«Главной героиней турнира в составе команды стала Анастасия Маркова. В условиях жесточайшей конкуренции Анастасия сумела пробиться в финальный блок своей весовой категории и завоевать бронзовую медаль. Этот результат стал для спортсменки „золотым билетом“: третье место обеспечило ей официальную путевку на первенство России по дзюдо, которое станет главным стартом текущего сезона. Достойно проявили себя и другие представительницы ивантеевского клуба», — сообщили организаторы.

Александра Чаброва и Елизавета Морозова прошли предварительные раунды и вели борьбу за медали. Однако в решающих схватках за выход в тройку призеров удача оказалась на стороне соперниц.