Спортсменка из Пушкино стала одной из лучших дзюдоисток России

На первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, которое прошло в Тюмени, воспитанницы спортивной школы Ивантеевки продемонстрировали высокий уровень подготовки. Эти соревнования собрали около 800 сильнейших юных дзюдоистов со всей страны, прошедших строгий отбор на региональных и всероссийских отборочных стартах.

В составе сборной команды Московской области честь Ивантеевки защищали две спортсменки — Ксения Круглова и Алена Доланча.

«Особого внимания заслужила Ксения Круглова. Демонстрируя не только отличный технический уровень, но и несгибаемое стремление к победе, Ксения провела четыре напряженных поединка. Ее упорство и мастерство позволили ей войти в десятку сильнейших спортсменов России в своей весовой категории. Спортсменку уже поздравили с высокими результатами, отметив ее упорство и профессионализм», — сообщили в спортивной школе.