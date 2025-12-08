Спортсменка из Подольска завоевала золото на Кубке России по дзюдо

В Череповце завершился Кубок России по дзюдо. Подольская спортсменка Дарья Захарова завоевала на этом турнире золото в весовой категории 52 килограмма.

Это уже не первая победа Захаровой. В 2023 и 2024 годах она становилась победителем первенства России, а в 2018 — чемпионкой мира по самбо. Девушка тренируется под руководством заслуженного тренера России Дмитрия Воробьева.

Кубок России проводился по олимпийской системе с утешительными встречами от полуфиналистов. В каждой весовой категории разыгрывали первое, второе и два третьих места. Победитель определялся в каждой весовой категории, выиграв в финале по очкам или чистой победе.

Второй по значимости турнир России по дзюдо прошел во Дворце спорта «Юбилейный». На ринг вышли 333 спортсмена, в том числе 236 мужчин и 97 женщин из 50 российских регионов. Кубок организован Федерацией дзюдо России при поддержке вологодского правительства.