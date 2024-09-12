Спортсменка из Подольска завоевала кубок России по гиревому спорту в Анапе

Дарья Румянцева в составе сборной команды Московского региона заняла первое командное место на Кубке России по гиревому спорту. Состязания проходили в поселке Сукко в Анапе.

В соревнованиях приняли участие 212 тяжелоатлетов из 32 регионов России.

Дарья Румянцева тренируется в клубе «Труд» в «Спорт-сервисе». Она занимается тяжелой атлетикой под руководством Валерии Ширшовой.

Личные и командные соревнования среди регионов России проводят для развития гиревого спорта. Лучших спортсменов приглашают в сборные для участия в международных состязаниях и подготовки резерва. Атлеты выполняют нормативы в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».