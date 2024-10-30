Спортсменка из Подольска стала призером чемпионата России по волейболу сидя

Депутат Совета депутатов городского округа Подольск и председатель местного общества инвалидов Татьяна Круглова в составе сборной Московской области заняла второе место на чемпионате России по волейболу сидя. Соревнования прошли в городе Раменское и собрали 17 мужских и шесть женских команд со всей страны.

В женском турнире золотые медали завоевала сборная Москвы, а команда Московской области, в которую входила Татьяна Круглова, стала обладательницей серебра. Бронзовые награды достались команде из Санкт-Петербурга.

В мужском турнире победу вновь одержала сборная Свердловской области. Второе место заняла команда Москвы, а третье место досталось спортсменам из Кемеровской области.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков принял участие в просмотре финальных матчей, а также в церемониях награждения и закрытия соревнований. Все участники чемпионата были удостоены медалей и кубков за свои достижения.

Татьяна Круглова отметила высокий уровень организации соревнований и поблагодарила свою команду за отличную работу и поддержку. «Это было невероятное событие, и я горжусь тем, что смогла внести свой вклад в успех нашей команды», — поделилась она своими впечатлениями.

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