Подмосковная тхэквондистка выиграла серебро на международных соревнованиях

Милана Бекулова, представляющая Московскую область, заняла второе место на международных соревнованиях по тхэквондо «Кубок президента — Европа 2026». Турнир прошел в Германии, и об успехе подмосковной спортсменки сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Бекулова выступала в весовой категории до 46 кг среди женщин. В финале она уступила представительнице Венгрии, которая завоевала золотую медаль. Бронзовые награды в этой категории получили спортсменки из Израиля и Италии.

«Кубок президента — Европа 2026» — престижный международный турнир по тхэквондо (WTF), который собирает сильнейших спортсменов из разных стран Европы и мира. Соревнования проходили в Нюрнберге с 4 по 7 июня 2026 года.

Ранее Милана Бекулова становилась победительницей всероссийских соревнований класса «А» «Кубок президента Союза тхэквондо России». Также она успешно выступала на международных турнирах, завоевав серебряную медаль на Кубке президента Всемирной федерации тхэквондо класса G2 в Албании.