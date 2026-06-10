Спортсменка из Подмосковья завоевала серебро на этапе Кубка России по велоспорту

В Омске с 5 по 8 июня прошел этап Кубка России по ВМХ-фристайлу. Представительница Московской области Елена Малышева заняла второе место в женском зачете.

Победу в соревнованиях среди женщин завоевала спортсменка из Республики Татарстан, а бронзовую медаль — представительница Республики Крым.

ВМХ-фристайл — это олимпийская дисциплина велоспорта, которая впервые была включена в программу Олимпийских игр в Токио-2020. В этой дисциплине спортсмены выполняют сложные трюки на велосипеде в парке с рампами и перилами, а судьи оценивают технику, сложность и стиль исполнения элементов.

Соревнования проводились в рамках федеральной программы «Спорт России».