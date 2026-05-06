Спортсменка из Подмосковья завоевала бронзу на этапе Мировой серии по плаванию

На этапе Мировой серии по плаванию среди паралимпийцев в Париже спортсменка из Московской области Дарья Майбородина завоевала бронзовую медаль. Соревнования прошли с 1 по 3 мая 2026 года в Париже (Франция) и собрали 194 участника из 39 стран. Десять спортсменов представляли Россию.

Подмосковная пловчиха Дарья Майбородина (областной Центр паралимпийских видов спорта) стала бронзовым призером на дистанции 50 метров вольным стилем с результатом 30,68 секунды. Первое место заняла спортсменка из Узбекистана, второе — представительница Украины.

Для Дарьи Майбородиной это был первый в карьере международный турнир такого уровня и первая награда на международной арене. Ранее в 2026 году на чемпионате России в Саранске она показала четвертый результат на дистанции 50 метров вольным стилем, а на дистанции 100 метров завоевала серебро. Осенью 2025 года на Кубке России в Раменском Дарья Майбородина выиграла золотую и серебряную медали.