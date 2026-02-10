Спортсменка из Подмосковья завоевала бронзу на этапе Кубка России по слалому-гиганту

Мастер спорта Виталина Гирина из спортивной школы олимпийского резерва «Истина» в городе Истра заняла третье место на IV этапе Кубка России в дисциплине слалом-гигант. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходили в рамках всероссийского спортивного календаря и были частью федеральной программы «Спорт России». По итогам состязаний представительница Подмосковья показала стабильный результат и пополнила медальную копилку региона. Первое и второе места заняли спортсменки из Мурманской области и Республики Башкортостан соответственно.

IV и V этапы Кубка России в слаломе-гиганте проходят с 24 по 30 января 2026 года в Красноярске.

