Спортсменка из Подмосковья взяла две золотые медали на соревнованиях по фристайлу

Всероссийские соревнования по фристайлу в дисциплинах «биг-эйр» и «слоуп-стайл» проходили с 22 по 26 января 2026 года в городе Миассе (Челябинская область). Участница из Московской области, Елизавета Фролова, стала двукратной победительницей этих состязаний.

В дисциплине «биг-эйр» спортсменка набрала 144,50 балла и завоевала золотую медаль. Вторым и третьим местами удостоились представительницы Челябинской области. В «слоуп-стайле» Фролова также заняла первое место с результатом 63,0 балла. Серебро получила участница из Челябинской области, а бронзу — спортсменка из Москвы.

Соревнования проводились в рамках федеральной программы «Спорт России».

