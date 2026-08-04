Спортсменка из Подмосковья выиграла чемпионат России по конкуру среди любителей

Представительница Московской области Софья Дородных стала абсолютной чемпионкой России по конкуру среди спортсменов-любителей. Об этом сообщила корреспондент 360.ru с места соревнований.

Маршрут спортсменка впервые преодолела вместе со своим жеребцом по кличке Комплимент. Пара прошла дистанцию без штрафных очков и завоевала золотую медаль.

«Я испытываю огромную радость. Самое тяжелое было справиться с нервами, потому что впервые я прыгала маршрут 130. Это новая для меня высота, впервые с этой лошадью. Комплимент был, как всегда, великолепен», — рассказала Дородных.

Чемпионат прошел в Horseka Sport в Черноголовке в Московской области. В течение трех дней за титул чемпиона и призовой фонд в размере миллиона рублей боролись 23 спортивные пары из 11 регионов страны.

Также на поле вышли профессиональные спортсмены, которым предстояло преодолеть препятствия высотой до 155 сантиметров в финале Гран-при.