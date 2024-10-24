Спортсменка из Подмосковья стала призером турнира России по фехтованию

Подмосковная шпажистка Анастасия Солдатова завоевала серебро на всероссийских соревнованиях по фехтованию среди мужчин и женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финале Солдатова уступила сопернице из Москвы, заняв второе место. Третье место также досталось московской спортсменке.

Соревнования проходили с 20 по 23 октября 2024 года в Центре фехтования Ильгара Мамедова на «Чкалов Арене» в Москве. Участниками турнира стали более 100 сильнейших шпажисток, включая представительницу Киргизии. Турнир был шестым этапом российской серии Гран-при и поддерживался проектом «Спорт — норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография».