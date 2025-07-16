Спортсменка из Подмосковья победила на первенстве Европы по боксу

Подмосковная спортсменка Ксения Вишневская выиграла золото на первенстве Европы по боксу среди девушек 15-16 лет в Сербии. В финале она одолела соперницу из Белоруссии.

Как рассказали в областном Минспорте, Ксения Вишневская из Кролева выступила в категории 48 килограммов в составе национальной сборной.

В поединке за выход в финал она одолела соперницу из Азербайджана Гуляр Хусейнову, а в заключительном бою — спортсменку из Белоруссии Арину Кмиту.

Соревнования прошли с 8 по 16 июля в городе Нови-Пазар. В них участвовали 164 спортсмена из России, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Армении и других стран.

​Первенство проводилось в рамках госпрограммы «Спорт России».