Спортсменка из Подмосковья Кира Сарычева завоевала бронзу на первенстве Европы
В Сегеде (Венгрия) с 23 по 26 июля прошло первенство Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 и до 24 лет. В соревнованиях приняли участие более 750 спортсменов из 38 стран.
Подмосковная спортсменка Кира Сарычева, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта, завоевала бронзовую медаль в составе байдарки-четверки на дистанции 500 метров среди юниорок до 19 лет. Вместе с ней в российский экипаж вошли спортсменки София Новикова, Арина Алабина и Александра Волкова. Их время — 1 минута 45,556 секунды.
Золото завоевала сборная Венгрии (1.44,026), серебро — команда Германии (1.44,226). Всего сборная России завоевала на турнире 19 медалей.