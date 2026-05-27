Спортсменка из Подмосковья Яна Егорян взяла золото на Кубке мира по фехтованию

Фехтовальщица из Московской области Яна Егорян завоевала золотую медаль в командном первенстве на этапе Кубка мира в Лиме (Перу). Вместе с Александрой Михайловой, Алиной Михайловой и Ольгой Никитиной она вошла в состав сборной России, которая в финале обыграла команду Франции со счетом 45:43.

Поначалу российские саблистки вели в счете благодаря успехам Яны Егорян и Алины Михайловой. Однако затем француженки вышли вперед, выигрывая пять ударов перед заключительным этапом. Александра Михайлова смогла сократить отставание после победы над Тосканой Тори. Тем не менее, Сара Нутча вновь вывела сборную Франции вперед, обыграв Яну Егорян. Решающий удар нанесла Алина Михайлова, победив Сару Бальцер и принеся России победу в турнире.

Для двукратной олимпийской чемпионки, трехкратной чемпионки мира и многократной чемпионки Европы эта награда стала пятой в текущем сезоне Кубка мира. Ранее Яна Егорян также завоевала бронзу в личном первенстве по сабле.