Спортсменка из Подмосковья выиграла 2 медали на юношеском Кубке Европы

На первом этапе юношеского Кубка Европы по гребному слалому представительница Московской области Елизавета Рябикова завоевала золотую и серебряную медали. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В индивидуальной гонке слалом в классе каноэ-одиночка (С-1) среди девушек до 16 лет Елизавета Рябикова стала победительницей. Она показала результат 1 минута 1,42 секунды, опередив соперниц из Германии и Австралии.

Серебряную медаль Елизавета завоевала в индивидуальной гонке слалом в классе байдарка-одиночка (К-1). Ее результат — 58,95 секунды. В этой дисциплине победила итальянская спортсменка.

Юношеский Кубок Европы по гребному слалому — один из ключевых международных стартов для молодых спортсменов. Соревнования проходили в Иврее (Италия) 6 и 7 июня.