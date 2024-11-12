Спортсменка из Павловского Посада вошла в состав сборной России по биатлону

Стал известен состав сборной России на этап Кубка Содружества по биатлону, который пройдет в Ханты-Мансийске с 22 по 24 ноября. В число участников вошла павловопосадская спортсменка Анастасия Гореева.

В настоящее время в Ханты-Мансийске полным ходом идут тренировочные сборы, где спортсмены готовятся к соревнованиям в спринте, гонке преследования и масс-старте.

Анастасия Гореева родилась 27 августа 1999 года в подмосковном городе Павловский Посад. Ее путь в спорт начался в возрасте семи лет, когда родители отвели ее в секцию пневматического биатлона. После окончания школы Анастасия решила продолжить свое образование в области спорта и поступила на факультет физкультурно-оздоровительных технологий Московской академии физкультуры и спорта. Однако из-за активной спортивной карьеры посещать занятия удавалось редко.

Несмотря на то, что в начале своей карьеры Анастасия не задумывалась о том, чтобы стать надеждой российской сборной, ее достижения говорят сами за себя. Хотя у нее иногда возникают мысли покинуть большой спорт, поклонники уверены, что у нее большое будущее.

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