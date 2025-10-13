Спортсменка из Орехово-Зуева выступит на первенстве России

Юная дзюдоистка Надежда Игнашина вернулась домой из Орла, где одержала победу на всероссийских соревнованиях. Этот успех не только принес ей звание чемпионки, но и позволил выполнить норматив кандидата в мастера спорта и завоевать путевку на первенство России среди спортсменов до 18 лет.

«Сейчас Надежда продолжает тренироваться, готовясь к соревнованиям. Любовь к борьбе ей привил отец, который сам увлекался этим видом спорта. Именно он, когда Надежде было девять лет, привел ее на первую тренировку. Девушка, попробовав себя в различных видах спорта, в итоге выбрала дзюдо, ощутив особую связь с этим искусством борьбы. За успехами Надежды стоит опытный и талантливый наставник — Никита Харитонов», — сообщили в администрации округа.

Уже через несколько лет тренировок Надежда одержала свою первую победу. В текущем году она уже успела завоевать звание победительницы на первенстве Московской области.