Спортсменка из Орехово-Зуева выступила на соревнованиях по легкой атлетике

В спортивном комплексе «Жуковский» состоялось первенство Московской области по легкой атлетике среди юниоров в возрастных категориях до 20 и до 23 лет. На протяжении двух дней спортсмены демонстрировали свои навыки и мастерство в различных легкоатлетических дисциплинах, включая забеги на спринтерские, средние и длинные дистанции, метание диска и молота, прыжки в высоту и длину, тройной прыжок, а также в толкании ядра.