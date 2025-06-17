Спортсменка из Орехово-Зуева выступила на соревнованиях по легкой атлетике

В спортивном комплексе «Жуковский» состоялось первенство Московской области по легкой атлетике среди юниоров в возрастных категориях до 20 и до 23 лет. На протяжении двух дней спортсмены демонстрировали свои навыки и мастерство в различных легкоатлетических дисциплинах, включая забеги на спринтерские, средние и длинные дистанции, метание диска и молота, прыжки в высоту и длину, тройной прыжок, а также в толкании ядра.
Воспитанница спортивной школы «Спартак-Орехово» Анастасия Зрителеева приняла участие в забегах на 800 метров. Спортсменка завоевала бронзовую медаль первенства Московской области в этой дисциплине. По словам организаторов соревнований, ее заслуженная победа стала результатом многолетних тренировок под руководством тренеров Вячеслава Поликанова и Анастасии Головиной. В общей сложности в турнире приняли участие более 400 спортсменов со всей Московской области.
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