Спортсменка из Орехово-Зуева выступила на первенстве России по дзюдо

В Тюмени завершилось первенство России по дзюдо среди юношей и девушек. Свое мастерство демонстрировали 787 спортсменов, представляющих 76 регионов.

Округ представила воспитанница спортивной школы «Легион» — юная дзюдоистка Кристина Силина.

«Несколькими днями ранее в Брянске прошло первенство Центрального федерального округа по дзюдо. Там, в упорной борьбе, Кристина Силина уверенно завоевала серебряную медаль. Это значимое достижение не только стало подтверждением ее высокого уровня подготовки, но и открыло двери на главное событие — первенство России», — сообщили в спортивной школе.

По словам организаторов, в борьбе в весовой категории до 48 килограммов, продемонстрировав тактическую грамотность и спортивный характер, ей удалось подняться на третью ступень пьедестала почета, завоевав бронзовую медаль.