Спортсменка из Орехово-Зуева выиграла «серебро» турнира по тяжелой атлетике

В Туле прошли первенство Центрального федерального округа России среди юношей и девушек в возрасте от 13 до 17 лет, а также чемпионат ЦФО России среди мужчин и женщин по тяжелой атлетике. Воспитанница спортивной школы «Спартак-Орехово» Елена Мельникова завоевала серебряную медаль в своей возрастной категории.

По словам спортсменки, за успехом стоит работа ее тренера Романа Мельникова, который вложил много сил и знаний в подготовку спортсменки.

«Его профессионализм, самоотдача и преданность своему делу помогли мне раскрыть свой потенциал и добиться высоких результатов в тяжелой атлетике», — добавила Елена Мельникова.

Помимо личного успеха Елены, стоит отметить и триумф команды Московской области, в состав которой вошли спортсмены из Орехово-Зуева. Команда одержала победу во всех возрастных категориях.