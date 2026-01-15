Спортсменка из Орехово-Зуева выиграла медали соревнований по бадминтону

В Орехово-Зуеве подвели итоги чемпионата по бадминтону, на котором высокие результаты продемонстрировала студентка Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени Бондаренко Виктория Пилюгина. Как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области, юная спортсменка сумела подняться на пьедестал почета сразу в трех категориях.

«Виктория, которая в будущем планирует стать специалистом по организации перевозок и управлению на транспорте, доказала, что умеет эффективно распределять силы не только в учебе, но и на спортивном корте. Ее личный медальный зачет по итогам соревнований выглядит внушительно: серебряная медаль и две бронзовых медали», — отметили организаторы турнира.

Представители техникума подчеркивают, что за этими наградами стоят месяцы упорных тренировок, дисциплина и постоянное совершенствование техники игры.