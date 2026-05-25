Спортсменка из Одинцова выиграла золото чемпионата Европы по стрельбе из лука

Одинцовская спортсменка выиграла уже третье золото чемпионата Европы по стрельбе из лука. Турнир континента проходил в турецкой Анталье с 18 по 24 мая.

Финальный поединок для Нуриниссо Махмудовой выдался непростым, но девушка победила испанку Элию Каналес со счетом 6:4.

Махмудова стала единственной представительницей России, сумевшей подняться на пьедестал европейского первенства. Только соревновалась — в нейтральном статусе.

Отметим, что для российской лучницы это уже не первый крупный международный успех. Ранее Нуриниссо Махмудова дважды выигрывала чемпионат Европы по стрельбе из лука в помещении — в 2025 и 2026 годах. Подготовку к соревнованиям лучница проходит в Одинцовском округе — на базе Барвихинской школы. Тренер девушки, Цыден Гынинов, является также и руководителем секции. Спортсмен продолжает дело своего отца.