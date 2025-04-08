Спортсменка из Ногинска победила во втором этапе областных состязаний по плаванию

Более 700 человек из разных уголков России приняли участие во втором этапе областных соревнований «Ruza-cup kids», которые прошли в Рузе. Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва Милана Мацкив из Ногинска Богородского округа завоевала три золотых медали.

Юная спортсменка выиграла золото на дистанциях 50 и 100 метров брассом, а также 50 метров вольным стилем. Преодолевая 100 метров брассом, Милана Мацкив выполнила второй взрослый разряд. Столь блестяще подготовила спортсменку тренер Ирина Шустова.

Девочка занимается плаванием третий год и уже успела заявить о себе на соревнованиях различного уровня. Милане всего 10 лет, она — настоящий пример стойкости, выносливости, упорства и усидчивости.

Так, в 2023 году, на первенстве Раменского городского округа по плаванию юная спортсменка показала высокие результаты, завоевав две золотых медали на дистанции 100 метров брассом и 50 метров на спине. Минувший год для Миланы выдался также удачным. Мацкив завоевала золото в соревнованиях по плаванию «Кубок СК Олимп I этап» в городе Хотьково, в Московских областных состязаниях по плаванию «Область II этап» в городе Черноголовка и Мытищах, а также в областных спортивных соревнованиях по плаванию, посвященных Дню России.