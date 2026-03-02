Спортсменка из Наро-Фоминска выиграла соревнования по боксу

В Красноармейске завершилось первенство Московской области среди девушек в возрастной категории 15–16 лет по боксу. На ринге встретились более 150 юных спортсменок со всего региона, для большинства из которых этот турнир имел двойное значение: он не только давал шанс побороться за медали, но и являлся отборочным этапом на первенство Центрального федерального округа России 2026 года.

«Яркой звездой соревнований стала воспитанница боксерской школы поселка Селятино — Фотима Курбанова. Девушка подошла к турниру в пиковой форме, демонстрируя не только отличную физическую подготовку, но и безупречную технику, а также тактическую зрелость. На протяжении всего первенства Фотима провела два боя, и в каждом из них показала абсолютное доминирование», — сообщили организаторы.

Ее поединки были наполнены мощными и точными ударами и уверенными комбинациями. Соперницы не смогли оказать серьезного сопротивления, и у судейской коллегии не возникло ни малейших сомнений: первое место в своей весовой категории было присуждено спортсменке из Селятина. Эта победа стала результатом долгих тренировок. Теперь спортсменке предстоит представлять Московскую область на более высоком уровне — на первенстве Центрального федерального округа.