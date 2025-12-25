Спортсменка из Наро-Фоминска выиграла первенство по панкратиону

Студентка юридического вуза Варвара Некрашевич завоевала первое место на чемпионате Московской области по панкратиону. Турнир состоялся 20 декабря в городе Серпухове.

«Некрашевич уверенно выиграла в своей весовой категории — до 58 килограммов среди девочек 2007–2008 годов рождения. Эта победа подчеркивает ее выдающиеся физические качества и высокое спортивное мастерство. Регулярная подготовка и целеустремленность позволили ей добиться высоких результатов, доказывая ценность упорного труда и настойчивости», — сообщили организаторы.

Панкратион представляет собой комплексный вид спорта, соединяющий технику ударов и борьбу. Участие в региональных чемпионатах подобного масштаба позволяет спортсменам демонстрировать свое умение сочетать силу и ловкость, а успешное выступление открывает путь к участию в крупных национальных турнирах и дальнейшему профессиональному росту.