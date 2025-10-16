Спортсменка из Наро-Фоминска выиграла бронзу на чемпионате мира по грэпплингу
Чемпионат мира по грэпплингу-2025 среди взрослых проходит с 14 по 16 октября в Сербии. Жительница Подмосковья Радомира Останина выиграла на соревнованиях бронзовую медаль.
Спортсменка продемонстрировала мастерство в весовой категории до 53 килограммов в дисциплине «грэпплинг-ги». Третью ступень пьедестала она разделила с другой участницей из России Анорби Гришиной.
Радомира Останина тренируется в Наро-Фоминске.
Напомним, что грэпплинг-ги является разновидностью грэпплинга. Спортсмены выступают в кимоно, которое используется как элемент захватов.
Чемпионат собрал спортсменов из России, Азербайджана, Греции, Польши, Испании, Франции и других стран.