Спортсменка из Наро-Фоминска выиграла бронзу на чемпионате мира по грэпплингу

Чемпионат мира по грэпплингу-2025 среди взрослых проходит с 14 по 16 октября в Сербии. Жительница Подмосковья Радомира Останина выиграла на соревнованиях бронзовую медаль.

Спортсменка продемонстрировала мастерство в весовой категории до 53 килограммов в дисциплине «грэпплинг-ги». Третью ступень пьедестала она разделила с другой участницей из России Анорби Гришиной.

Радомира Останина тренируется в Наро-Фоминске.

Напомним, что грэпплинг-ги является разновидностью грэпплинга. Спортсмены выступают в кимоно, которое используется как элемент захватов.

Чемпионат собрал спортсменов из России, Азербайджана, Греции, Польши, Испании, Франции и других стран.