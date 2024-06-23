Спортсменка из Мытищ завоевала золото чемпионата России по пляжному самбо

Эльмира Кахраманова — воспитанница спортивной школы в Мытищах. Накануне она победила на чемпионате России по пляжному самбо и теперь представит страну на чемпионате мира в Марокко.

Соревнования по пляжному самбо в Свердловской области собрали более 200 спортсменов из 17 регионов России. В личном зачете в весовой категории 59 килограммов победила заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира из Химок Эльмира Кахраманова. Девушка тренируется под руководством дважды заслуженного тренера России и кандидата наук Юрия Гончарова.

Теперь спортсменка отправится в Марокко на чемпионат мира. Он состоится уже в сентябре.

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