Спортсменка из Можайска взяла серебро на соревнованиях по парусному спорту

Спортсменка из Можайска заняла второе место на 33-й Международной парусной регате в Геленджике. В состав делегации от Московской области вошли четыре воспитанника из муниципалитета.

Всего в соревнованиях приняли участие 1190 спортсменов из России, Беларуси, Казахстана, Киргизстана, Узбекистана и Армении. Они выступили в 14 классах яхт.

Спортсмены Можайского округа Екатерина Соина, Софья и Платон Кутеповы, Никита Виноградов вошли в состав делегации от Московской области. Лучшей стала Катя Соина. Она завоевала серебро, уступив место сопернице из Санкт-Петербурга.

«Это были непростые соревнования. Погодные условия и большое количество участников сказались на результатах. Мы довольны выступлениями наших спортсменов», — поделился тренер отделения парусного спорта Сергей Петухов.

Отметим, с приходом зимы тренировки у спортсменов не заканчиваются. Они готовятся к следующим соревнованиям и отрабатывают навыки за компьютерными симуляторами яхт, а также занимаются общей физической подготовкой в тренажерном зале.

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