Спортсменка из Можайска выиграла чемпионат мира по самбо

Подмосковная спортсменка Карина Черевань завоевала золотую медаль чемпионата мира по самбо. Титул стал вторым на мировой арене в карьере самбистки, сообщили в Минспорте региона.

В финале представительница Можайска встретилась с белорусской спортсменкой Даниэлой Ждан. Поединок в весовой категории до 65 килограммов завершился победой Черевань.

В подмосковном Минспорте отметили, что всего в первый день чемпионата российские борцы выиграли девять золотых медалей.

Чемпионат мира по самбо проходит в Бишкеке с 7 по 9 ноября. Соревнования проводятся в 50 раз.

В течение трех дней турнира спортсмены борются за 28 комплектов наград в спортивном и боевом самбо. Участие в чемпионате принимают 659 самбистов из 73 стран мира.