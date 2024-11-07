Спортсменка из Можайска победила на всероссийском турнире по самбо

Первенство России по самбо проходило в городе Кстово с 1 по 5 ноября. В нем участвовали более 900 юношей и девушек в возрасте до 15 лет.

Спортсменки из Можайской школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо выступили на турнире очень успешно. Воспитанницы заслуженного тренера России Валерия Нагулина завоевали полный комплект медалей.

Ученица седьмого спортивного класса гимназии № 4 Алиса Волкович выступала в весовой категории до 37 килограммов. Спортсменке не было равных во всех восьми поединках, которые

она провела на турнире. Пять схваток Алиса выиграла досрочно, в том числе и финал.

Ксения Антонова соревновалась в весовой категории до 65 килограммов. В финале соперница

оказалась сильнее, и Ксения получила серебряную медаль. Бронзовая награда досталась еще одной можайской спортсменке Софии Максимовой.

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