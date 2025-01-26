Спортсменка из Можайска победила на всероссийском турнире по самбо

Воспитанница Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Алиса Волкович стала лучшей на всероссийском турните по самбо. Благодаря победе девушка вошла в состав сборной Московской области.

Полуфинальную схватку с соперницей Алиса Волкович выиграла со счетом 5:0, применив в конце болевой прием. В финальном поединке спортсменке из Можайска потребовалось всего 53 секунды, чтобы одолеть конкурентку. Готовил Алису к состязаниям директор и тренер Можайской спортивной школы олимпийского резерва Валерий Нагулин.

Победив на соревнованиях и став частью сборной Московской области, Алиса Волкович представит регион на первенстве России по самбо среди спортсменов до 16 лет. Состязания пройдут в марте в Оренбурге, там Алиса сразится за право участия в первенстве мира.

Напомним, в ноябре прошлого года Алиса Волкович победила на первенстве России по самбо среди спортсменов до 15 лет.