Спортсменка из Можайска победила на всероссийских соревнованиях по бодибилдингу

Девятый ежегодный всероссийский турнир по бодибилдингу и фитнесу Grand Prix Dudushkin Fitness Family собрал более 200 атлетов со всей страны. Среди участников были не только чемпионы мира, Европы, России и региональных турниров, но и те, кто делает свои первые шаги в бодибилдинге.

Призовой фонд турнира, основанного председателем Федерации бодибилдинга Московской области Романом Дудушкиным, составлял два с половиной миллиона рублей.

Жительница Можайского округа Анна Бирюкова завоевала первое место в номинации «Фитнес-эстетический» в росте 162 сантиметра и стала седьмой в абсолютном первенстве всероссийских соревнований. Эта победа стала результатом упорного труда, дисциплины и невероятной силы воли.

Ранее Анна Бирюкова работала инструктором фитнес-клуба во Дворце спорта «Багратион», потом перешла в спортивный клуб соседнего Одинцовского округа.