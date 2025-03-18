Спортсменка из Можайска победила на всероссийских соревнованиях по бодибилдингу

Девятый ежегодный всероссийский турнир по бодибилдингу и фитнесу Grand Prix Dudushkin Fitness Family собрал более 200 атлетов со всей страны. Среди участников были не только чемпионы мира, Европы, России и региональных турниров, но и те, кто делает свои первые шаги в бодибилдинге.
Призовой фонд турнира, основанного председателем Федерации бодибилдинга Московской области Романом Дудушкиным, составлял два с половиной миллиона рублей.
Жительница Можайского округа Анна Бирюкова завоевала первое место в номинации «Фитнес-эстетический» в росте 162 сантиметра и стала седьмой в абсолютном первенстве всероссийских соревнований. Эта победа стала результатом упорного труда, дисциплины и невероятной силы воли.
Ранее Анна Бирюкова работала инструктором фитнес-клуба во Дворце спорта «Багратион», потом перешла в спортивный клуб соседнего Одинцовского округа.
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