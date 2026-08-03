Спортсменка из Подмосковья завоевала золото на чемпионате по академической гребле

Представительница Московской области Мария Ракова (Жовнер) заняла первое место на чемпионате Европы по академической гребле. Она выступала в соревнованиях женских одиночек легкого веса на дистанции 2000 метров и показала выдающийся результат.

Мария Ракова — спортсменка областного Центра олимпийских видов спорта. В соревнованиях она сразу вписалась в группу лидеров и к середине дистанции вышла на первое место. С каждым последующим отрезком она увеличивала свое преимущество, в итоге завоевав золотую медаль.

Победный результат Марии Раковой составил 7 минут 30,47 секунды. Серебряным призером стала спортсменка из Нидерландов, уступившая победительнице более шести секунд. Бронзовую награду завоевала представительница Греции.

Чемпионат Европы по академической гребле проходил с 30 июля по 2 августа 2026 года в Варезе (Италия).