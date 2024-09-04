Спортсменка из Лосино-Петровского победила на турнире по боксу в Сербии

Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский

Спортсменка из городского округа Лосино-Петровский победила на втором международном турнире по боксу «Золотая перчатка Воеводины». Соревнования проходили в Субботице в Сербии.

Кира Леонова представляла на международной арене Серпухов и Лосино-Петровский. Она победила в весовой категории 60 килограммов среди юниоров и юниорок 17-18 лет. Девушка встретилась на ринге с россиянкой Софьей Молчановой. Кира победила с явным преимуществом.

Отметим, в международном турнире по боксу приняли участие 96 спортсменов из 15 стран — России, Австрии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Латвии, Черногории, Польши, Румынии, Шотландии, Словении, Сербии и Турции.

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